Suspeito de esfaquear homem em situação de rua em Brusque é detido perto do local do crime

O suposto autor de uma tentativa de homicídio contra um homem que estaria em situação de rua no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na noite desta sexta-feira, 26, foi detido perto do local do crime. A vítima foi esfaqueada no abdômen enquanto estava no pátio de um estabelecimento.

O que teria motivado o homem a cometer o crime não foi divulgado até o fechamento da matéria. A vítima foi levada ao hospital com “ferimentos aparentemente graves”, conforme divulgou a Polícia Militar.

Após o crime, o autor deixou o local. A suposta fuga durou pouco, pois foi detido logo após cometer a tentativa de homicídio. Ele foi conduzido à delegacia.

