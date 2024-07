Os casacos mais pesados e os guarda-chuvas devem voltar à cena em Brusque e em todo o Vale do Itajaí ainda em julho, com a chegada do frio acompanhado pelo retorno da baixa sensação térmica.

As previsões indicam uma mudança significativa no tempo, alinhando-se com a virada do mês, iniciando já na próxima segunda-feira, 29, caso as expectativas se confirmem.

Para fornecer informações mais detalhadas sobre o tema, consultamos então o meteorologista Piter Scheuer, que nos forneceu um boletim esclarecedor.

Confira a nota completa pelo profissional após a foto exibida a seguir.

Previsão no fim de semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de projetarmos as condições climáticas esperadas para a próxima semana, que indicam o retorno do frio úmido, vamos primeiro abordar este último fim de semana de julho em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Começamos por este sábado, que deve apresentar tempo seco no decorrer do dia. O risco de chuva é praticamente nulo, sob a presença do sol aparecendo entre variações de nuvens.

Portanto, quem planeja atividades externas ainda poderá contar com condições climáticas favoráveis.

As temperaturas máximas da tarde previstas devem então se manter dentro do patamar sentido nos dias anteriores, ou seja, variando entre 22°C e 24°C.

No domingo, as condições meteorológicas permanecem favoráveis às atividades externas, embora o risco de chuva aumente com a chegada da noite, por conta da aproximação de uma frente fria ao Vale do Itajaí. As temperaturas devem repetir as de sábado, mantendo um padrão agradável, entre 22°C e 25°C.

Frio úmido a caminho

Analisando agora a próxima semana, temos mudanças a caminho de Brusque e região. Uma frente fria irá influenciar o tempo na segunda-feira, impondo chuva mais representativa e o retorno do frio úmido.

Essa mudança de padrão deve se estender para terça, com baixas temperaturas diurnas, provocando sensação térmica reduzida, exigindo o uso de casacos em tempo integral.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O frio da madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que não houve ocorrências de chuvas durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer deste sábado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 13

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 6

