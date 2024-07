Anúncio de possível financiamento de obra da Beira Rio pelo governo federal descontenta prefeito: “esperava mais”

A inclusão de Brusque no novo PAC Seleções, programa do governo federal, descontentou o prefeito André Vechi (PL) ao saber da modalidade em que o município deve ser contemplado. O auxílio do governo federal se refere às obras do lote 3 de ampliação da avenida Beira Rio e da barragem de Botuverá.

Vechi esteve no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta sexta-feira, 26, e participou do evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ministros. Ao jornal O Município, o prefeito disse que “esperava mais” dos anúncios.

Segundo o chefe do Executivo, duas modalidades foram anunciadas. Uma delas é pelo Orçamento Geral da União, em que o recurso entra livre aos cofres do município, sem necessidade de devolver o dinheiro. A outra forma é via financiamento.

“Não havia clareza nenhuma sobre a modalidade de financiamento, como taxa de juros e prazos. Escutamos de forma extraoficial que Brusque está na modalidade de financiamento de R$ 51 milhões do lote 3 da Beira Rio, o que nos deixou frustrados”, afirma.

Na prática, o financiamento em questão aconteceria via Caixa Econômica Federal. O banco público pagaria os valores para execução da obra do lote 3 da nova Beira Rio. Posteriormente, a prefeitura devolveria o recurso em parcelas e com juros.

A expectativa da gestão municipal era ser contemplada com a primeira modalidade, um repasse a fundo perdido, sem necessidade de devolução das verbas futuramente. Ele alega que, se de fato for confirmado o município como contemplado na modalidade de financiamento, é mais uma entre outras possibilidades de financiar a obra que a prefeitura já possui.

“Se for para aderirmos a um financiamento [do governo federal], temos outras linhas de crédito com taxas de juros bem atrativas. Esperamos uma oficialização das informações para termos um posicionamento”.

O prefeito de Brusque opina que o evento foi “um pouco confuso e desorganizado”, sem clareza para saber qual forma as cidades foram contempladas. Ele diz ainda que a prefeitura vai analisar se vai aderir ao financiamento caso o repasse seja desta forma. Informações mais específicas devem ser divulgadas na segunda-feira, 29.

“Brusque paga R$ 3 bilhões de impostos por ano. Esperávamos ter um retorno disso, ainda mais que a cidade vem passando por cheias de forma recorrente. Pensamos que receberíamos o recurso a fundo perdido, mas o que tudo indica será financiamento”, finaliza.

Obra dividida

A ampliação da avenida Beira Rio já começou. As obras do lote 1 são executadas com recursos adquiridos pelo financiamento internacional Fonplata. O trecho compreendido é entre a igreja Calvário e a empresa Irmãos Hort, no bairro Rio Branco.

O lote 2 vai da Irmãos Hort até a ponte próxima ao Otto Atacarejo, na saída do bairro Souza Cruz. Por fim, o lote 3, incluído no novo PAC Seleções, compreende o trecho entre a ponte próxima ao Otto Atacarejo e a ponte do bairro Dom Joaquim.

Leia também os destaques da semana:

1. Carlo Acutis, jovem beato que deve virar santo, atrai centenas de devotos em Brusque

2. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

3. Havan inicia restauração de prédios antigos da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux

4. Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

5. Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: