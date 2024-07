Acidente com morte bloqueia BR-101 em Balneário Camboriú

Um acidente com morte aconteceu na BR-101 na manhã deste sábado, 27, em Balneário Camboriú, no Litoral catarinense. A colisão entre moto e carro foi registrada no sentido norte da rodovia. Além da vítima fatal, uma mulher ficou gravemente ferida. Os envolvidos não foram identificados até o fechamento da matéria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da moto colidiu contra a traseira do carro. Os ocupantes do veículo não tiveram ferimentos. O motociclista, um homem, morreu no local. Na garupa estava uma mulher, que apresentava traumatismo craniano e fraturas nos braços. Ela entrou em parada cardiorrespiratória durante o atendimento e, depois de 50 minutos, foi estabilizada e conduzida ao hospital.

A colisão ocorreu no quilômetro 132,1 da rodovia, próximo à entrada para avenida do Estado e ao município de Camboriú. A Arteris, concessionária da BR-101, foi acionada por volta das 7h50. Ambas as faixas foram interditadas e o trânsito foi desviado pelo acostamento. Por volta das 10h, havia 8 quilômetros de fila de veículos na região do acidente.

Atualização (27/07, às 12h23): o Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o acidente. O texto foi atualizado.

Leia também os destaques da semana:

1. Carlo Acutis, jovem beato que deve virar santo, atrai centenas de devotos em Brusque

2. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

3. Havan inicia restauração de prédios antigos da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux

4. Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

5. Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: