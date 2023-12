Técnico do Brusque, Luizinho Lopes, e Brusque Basquete são homenageados na Câmara de Brusque

O técnico do Brusque FC, Luizinho Lopes, e a equipe Brusque Basquete/KTO receberam comenda do Mérito Esportivo na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, 5.

Luizinho comandou o Brusque em 2023 nas campanhas do vice-campeonato catarinense e também da Série C, que rendeu o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A homenagem foi proposta pelo vereador Deivis da Silva (MDB).

O treinador agradeceu aos vereadores pela homenagem e à torcida pelo apoio. “Estou extremamente honrado e envaidecido. Me sinto muito honrado e feliz aqui. Vou guardar essa homenagem com muito carinho”.

Já o Brusque Basquete recebeu a homenagem por iniciativa dos vereadores Alessandro Simas (PP) e Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos). A equipe foi, neste ano, campeã catarinense e da Copa Santa Catarina, e ainda terminou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

Presidente da equipe, José Eurico Frota, o Zurico, agradeceu aos vereadores pela homenagem e à comunidade e aos patrocinadores pelo apoio. “Ao longo de 42 anos estou à frente do basquete de Brusque. Me sinto honrado por levar o nome de Brusque pelo país”.

