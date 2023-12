Risco de deslizamento pode causar queda de poste no Azambuja e deixar moradores sem energia

Moradores do bairro Azambuja podem ficar sem energia em breve devido ao risco de queda de um poste entre as ruas Nilo José Raulino e Henrique Hartke. O caso persiste por causa de um deslizamento de terra no local. O Secretário de Obras, Ivan Bruns, se prontificou em solucionar o problema.

A estrutura fica localizada no início da rua Nilo José Raulino, que faz ligação com a rua Henrique Hartke. Devido às chuvas, um deslizamento derrubou parte da terra que sustenta a calçada da via.

De acordo com moradores da região, o problema existe há cerca de três meses. No trecho, há sinalização da Defesa Civil sobre os riscos de deslizamento, porém, até o momento nada foi feito.

Ainda de acordo com as reclamações, à ouvidoria da Prefeitura e da Celesc foram notificados diversas vezes sobre o caso.

Um funcionário da companhia elétrica que teria ido até o local, mencionou que seria necessária a realocação do poste. Entretanto, por causa do risco de deslizamento, o funcionário teria dito que o uso de maquinário pesado no trecho poderia causar problemas.

Secretária de Obras

O secretário de Obras contou que a pasta está ciente do caso, porém não foi realizada uma manutenção na região devido à terra ainda estar úmida, por conta do clima em Brusque.

Ivan afirmou que na quarta-feira, 6, funcionários da prefeitura irão até o local para fazer uma manutenção paliativa para evitar que a estrutura do poste caia. Na próxima semana, a pasta deve fazer a contenção do barranco para evitar novos deslizamentos.

