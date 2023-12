Motorista fica preso às ferragens após engavetamento entre caminhões e carro na BR-470, em Blumenau

Um engavetamento entre três caminhões e um automóvel deixou uma pessoa presa às ferragens na tarde desta terça-feira, 5, na rodovia BR-470, em Blumenau. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 14h30. A colisão ocorreu na altura do bairro Belchior Baixo.

Chegando no local, os bombeiros encontraram os veículos, em um engavetamento. Apenas um motorista de um dos caminhões se feriu ao ficar preso às ferragens. Os motoristas dos outros veículos não tiveram ferimentos.

Ele foi desencarceramento e em seguida, retirado do veículo. No local, ele foi atendido e depois conduzido ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau. O Arcanjo-03 ajudou na operação. Os detalhes sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.

*Colaborou Iáscara Zultanski

