Buscando trazer inovação aos pacientes e para Santa Catarina, a Clínica Nadine Vandresen é a única dermatológica do sul do país a possuir o Beauty Drips, terapia endovenosa ou intramuscular com vitaminas, aminoácidos e minerais naturais que são injetados diretamente na corrente sanguínea. Na dermatologia, esse protocolo é utilizado como complemento em procedimentos tradicionais.

“A falta de vitaminas, aminoácidos e minerais prejudica também a qualidade da pele, corpo, cabelo e unhas. O Beauty Drips fornece esses nutrientes diretamente na corrente sanguínea ou no tecido muscular, potencializando os tratamentos faciais, corporais e capilares”, explica a dermatologista Nadine Vandresen.

Para o protocolo estão disponíveis seis tipos diferentes de soros: o Hair Drip, que fortalece os fios de cabelo e ajuda a prevenir a queda e afinamento, o Body Drip, que contém 17 aminoácidos que aceleram a recuperação muscular, o Glow Drip, que contribui para a produção de colágenos e a melhora da pele e cabelo, o Hangover Drip, auxilia no jetlag, intoxicação alimentar e desidratação, o Slim Drip que acelera a queima de gordura, e o Immunity Drip, composto por vitaminas C e B e aminoácidos essenciais.

“Quando esses nutrientes são suplementados de maneira intravenosa, o corpo os absorve de maneira completa. Isso ocorre porque, diferentemente da via oral, as vitaminas e minerais não passam pelo trato digestivo e do fígado, que durante a metabolização pode destruir esses nutrientes”, completa.

Para os ativos que não são recomendados de forma endovenosa, ocorre a aplicação de maneira intramuscular, normalmente no glúteo ou coxa. São eles os Boomers, disponível em nove tipos diferentes: Beauty Booster, é composto por glutationa, auxilia no metabolismo de toxinas prejudiciais, Body Booster, formado por 8 nutrientes diferentes, atua no rejuvenescimento do corpo, pele e músculo, Brain Q10 Booster, aumenta a produção de serotonina, dopamina e norepinefrina, Energy B12 Booster, composto com vitamina B12, auxilia na saúde da pele e cabelos, Hair Booster, aumenta de forma rápida o crescimento capilar e a qualidade dos fios, Sunshine D Booster, auxilia na concentração de vitamina D, o Sexy Booster, revitaliza a função vaginal, clitoriana ou peniana, Detox Booster, elimina toxinas, drena, desincha e antioxida, e o Imunity Booster, que é ideal para a recuperação mais rápida de viroses e infecções.

Nadine salienta a importância de consultar um profissional especialista e afirma que o tratamento é individual e focado na necessidade de cada paciente. “Buscamos trazer as principais inovações da dermatologia para Santa Catarina e estamos pensando sempre no bem-estar dos nossos pacientes”, finaliza a especialista.