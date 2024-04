O ritmo acelerado da inovação tecnológica remodela continuamente o panorama do entretenimento, tornando-o frequentemente mais acessível e diversificado. A ascensão da Internet e os avanços tecnológicos democratizaram o acesso a várias formas de entretenimento, incluindo as melhoradas pela inteligência artificial e pelas plataformas online. Ainda que algumas pessoas possam pensar que o avanço tecnológico apenas capitalizou o setor do entretenimento, com subscrições premium, a verdade é que existem muitas formas gratuitas de desfrutar do entretenimento.

Ferramentas de Inteligência Artificial no Entretenimento

Ferramentas de composição musical com IA são uma forma interessante de entretenimento para os verdadeiros amantes de música . Plataformas como a Amper Music ou a AIVA permitem aos utilizadores criar música utilizando a IA, muitas vezes com níveis gratuitos para utilização básica. Estas ferramentas podem gerar faixas de música com base em parâmetros definidos pelo utilizador, permitindo que os utilizadores explorem a criação musical sem conhecimentos profundos de teoria musical.

Já para quem prefere arte, também a IA oferece ferramentas bem interessantes, como DALL-E (da OpenAI), Artbreeder e DeepDream que oferecem aos usuários a possibilidade de criar imagens complexas ou alterar fotografias de forma criativa utilizando esta tecnologia. Estas plataformas têm frequentemente opções gratuitas que permitem um determinado número de gerações ou utilizações por mês.

Jogos online

Não se pode falar em entretenimento, sem falar nos jogos online. Seja os jogos baseados no browser como Miniclip , Kongregate e Newgrounds que oferecem uma vasta gama de jogos gratuitos de vários géneros. O usuário não paga, pois estes jogos são suportados por publicidade ou por compras opcionais no jogo, mas, de resto, são gratuitos.

Existem também os jogos para celular, cada vez mais populares pois os consumidores estão preferindo cada vez mais o consumo de conteúdo atravês dos dispositivos móveis. As lojas de aplicativos dos dispositivos Android e iOS estão repletas de jogos gratuitos, desde jogos de puzzles e endless runners a jogos de estratégia complexos e RPGs. Muitos utilizam um modelo preemium, em que o jogo é gratuito para jogar, mas podem ser adquiridos conteúdos adicionais ou vantagens, mas pagas.

Além dos jogos para computador, ou aplicativos de diferentes gêneros, existe um gênero bastante popular – os jogos de cassino grátis. Muitas plataformas online oferecem versões gratuitas de jogos de casino como o blackjack online , o póquer, os caça níqueis, ou a roleta. Estes jogos destinam-se normalmente ao entretenimento e à prática, sem o risco de jogar a dinheiro real, puramente pela diversão.

À semelhança das plataformas online, existem inúmeros aplica tivos disponíveis nos smartphones que oferecem jogos de casino sem apostar dinheiro real. Estes aplicativos utilizam frequentemente moeda virtual para simular a experiência de jogo.

Para terminar, destacamos também os jogos em redes sociais ou aplicativos autónomos que permitem aos jogadores participar em jogos com um elemento social, competindo com amigos ou jogadores de todo o mundo sem apostar dinheiro real.

É importante que os utilizadores se lembrem que, embora muitas destas opções sejam gratuitas, podem incluir anúncios, compras na aplicação ou versões premium. As versões premium podem, no entanto, ser uma boa escolha para os jogos que você realmente gosta e já experienciou na sua versão gratuita, pagando apenas para adquirir os jogos que você já sabe como funcionam.

Resumindo, a inovação tecnológica não para de nos surpreender, mas continua a ter ofertas para todos os consumidores.