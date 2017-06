Homenagem a Adam West

É nessas horas que a gente vê o quanto Adam West, o Batman da série de TV dos anos 60, que morreu semana passada, foi importante para várias e várias gerações.

Na última quinta-feira, a polícia de Los Angeles acendeu um bat-sinal, em homenagem ao ator. O prefeito de L.A., junto com o chefe da polícia da cidade, lideraram o evento, que contou com centenas de fãs, muitos fantasiados. O prefeito puxou também o corinho do tema da série.

Burt Ward, que viveu o Robin da série, compareceu à homenagem. Melhor, só se Gotham City existisse.

Sir Paul, 75

Ontem foi o aniversário de Paul McCartney. 75 anos em pleníssima atividade, chegando com a sua One on One tour nos Estados Unidos agora em julho – e em outubro passando por São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Elegante (e sempre muito bem assessorado nas redes sociais), comemorou o próprio aniversário publicando uma foto em seu perfil no Instagram, repassando a homenagem a seu pai, James.

Isso porque a data, este ano, coincidiu com a data em que é comemorado o Dia dos Pais nos States e parte da Europa.

A filha famosa, Stella, também homenageou o pai em seu próprio perfil “instagrâmico“. Muito amor!