Três apostas de Brusque são premiadas no concurso da Mega-Sena; confira os valores

Três apostas de Brusque foram premiadas no concurso 2664 da Mega-Sena realizado na noite desta terça-feira, 5. O prêmio principal acumulou.

As apostas premiadas acertaram quatro números. Os locais da sorte foram as lotéricas Águas Claras, Azambuja e Zingara Loterias. As premiações foram de R$1.408,06 para cada jogador.

Confira a lista completa de ganhadores.

Os números sorteados na Mega foram: 12 – 15 – 17 – 30 – 40 – 52.

O próximo sorteio acontece na quinta-feira, 30. A estimativa do prêmio é de R$ 27 milhões.

