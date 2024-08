Tweet no Twitter

Começou recentemente a trabalhar a partir de casa e está a pensar como pode ser mais produtivo com tanta coisa a acontecer em casa? Se sim, então está no sítio certo. Trabalhar a partir de casa pode ser uma experiência fantástica – mas só se souber estabelecer limites e cumprir prazos.

As dicas que se seguem podem ajudá-lo a vencer a preguiça que normalmente faz parte do trabalho a partir de casa e a garantir que atinge os seus objectivos diários.

Comece com uma lista de tarefas

Se quer que cada dia seja um enorme sucesso, deve começar a preparar-se para ele na noite anterior. Estamos a referir-nos à importância de ter uma lista de tarefas que deve elaborar na noite anterior a ir dormir. A lista de tarefas servirá de roteiro para o dia seguinte e garantirá que está à frente de todas as tarefas do dia.

Quando se trata de elaborar uma lista de afazeres que realmente funcione, recomendamos manter as coisas realistas. Em vez de anotar quinze tarefas que acha que pode concluir – escreva apenas nove tarefas que pode concluir durante a janela de trabalho. Comece pela tarefa mais importante do dia e coloque-a em primeiro lugar na sua lista. Marque-a a vermelho para que saiba que esta tarefa não é negociável e é uma prioridade máxima.

A seguir à tarefa de prioridade máxima, deve listar três tarefas de prioridade média. Por fim, anote cinco tarefas ligeiras para o dia. Desta forma, estará a criar uma lista de tarefas realista que será mais fácil de realizar.

Obter uma Internet mais rápida

Quando trabalha a partir de casa, está totalmente dependente da ligação à Internet da sua casa. Para além de ter uma ligação à Internet correcta, deve também certificar-se de que todos os seus aparelhos tecnológicos estão sincronizados. Por exemplo, se acabou de lançar o seu negócio em linha a partir de casa, deve certificar-se de que as plataformas do seu computador e do seu telemóvel estão sincronizadas.

Se estiver a utilizar uma VPN, certifique-se de que utiliza o vpn iphone para poder trabalhar sem interrupções a partir do seu telemóvel. A razão pela qual recomendamos a sincronização da sua configuração de trabalho com o seu telemóvel é que não pode levar o seu computador ou portátil consigo para onde quer que vá.

Mas – leva o seu telemóvel consigo para onde quer que vá. Por isso, certifique-se de que utiliza as mesmas ferramentas e a mesma plataforma no seu telemóvel, para que possa voltar a contactar os seus colegas ou clientes onde quer que esteja.

Evitar a multi-tarefa

Pode acreditar que consegue fazer mais coisas quando começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, a verdade é o contrário. Na sua mente, quando é multitarefa, acredita que está a fazer mais coisas – mas a sua velocidade e atenção são profundamente afectadas pela multitarefa, ao ponto de não conseguir fazer nada no final do dia.

Por isso, o segredo é concentrar-se numa tarefa de cada vez. Se quiser apreciar a chuva e beber café, isso é perfeitamente possível. Mas não pode escrever e-mails e fazer uma apresentação quando quer apreciar a chuva ao mesmo tempo. Certifique-se de que se concentra numa tarefa de cada vez e de que lhe dá toda a sua atenção antes de passar à tarefa seguinte.