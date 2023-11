Três pessoas ficam feridas após incêndio em residência no Poço Fundo, em Brusque

Três pessoas ficaram feridas após um incêndio em uma residência na noite desta quarta-feira, 29, no bairro Poço Fundo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h30 para atender ao chamado na rua Alcides Rudolf.

Quando as equipes chegaram ao local, as equipes se depararam com o incêndio em uma residência de dois pavimentos. O fogo se concentrava no andar superior do imóvel, na parte de frente.

Após controlarem o incêndio, os bombeiros entraram na residência e finalizaram as ações. Posteriormente, os agentes foram informados que pessoas haviam ficado feridas depois de tentarem sair da residência em chamas.

De acordo com o relatório dos bombeiros, as três vítimas foram encaminhadas até o Hospital Azambuja.

O local foi isolado. Os moradores e vizinhos foram alertados para que não entrassem no espaço afetado pelo fogo.

Não foram divulgadas informações sobre a causa do incêndio, identidade das vítimas e sobre o estado de saúde delas.

