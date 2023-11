Com Isabel R. Almeida

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reforçam o bom desempenho do turismo nacional ao longo do ano. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o índice de atividades turísticas soma alta de 7,9% de janeiro a setembro frente ao mesmo período de 2022. Estimulado pela alta no setor, o Hotel Monthez anunciou um reforço no pacote de investimentos, que ultrapassa R$ 4,5 milhões entre 2021 e 2024.

Em 2021, o Hotel Monthez já havia apresentado a nova área de lazer e investimentos que atendiam também reformas em apartamentos, num pacote inicial que fechava R$ 2 milhões de aporte. Ao todo, 89% dos apartamentos já foram repaginados. Após o Carnaval, a meta é finalizar a reforma dos 104 apartamentos, ainda no primeiro semestre de 2024.

O pacote de investimentos aprovado pelos sócios do Hotel Monthez mira o segmento bleisure, tendência na hotelaria aplicada para acomodações que atendem hóspedes para finalidades tanto em negócios, quanto para lazer.

“Buscamos se assemelhar cada vez mais como resort, mas a questão da nomenclatura é bem delicada. Existe uma associação brasileira, e tem critérios mínimos para atender para se chamar resort: uma recepção 24 horas, mais de três piscinas, mais de dois restaurantes. Grande parte desses critérios hoje nós atendemos”, afirma Luis Felipe Zen Cherem, sócio e gerente do Hotel Monthez.

Além das reformas anunciadas, o reforço nos investimentos atende ainda áreas como os corredores de circulação entre apartamentos, com obras que iniciaram nesta segunda-feira, 27, e devem finalizar até o natal. O projeto de retrofit ainda atenderá a recepção, que deve ser iniciada no segundo trimestre de 2024, a piscina interna, e o restaurante na última etapa, que deve receber uma nova varanda com mesas para explorar um dos principais condicionantes do edifício: a vista para as montanhas e para a cidade. O projeto é orquestrado pelo escritório Moderne Arquitetura, das sócias Iohanna Zen Cherem e Thaís Parente.

Fundado por Hilário Zen em 1992 para ser um hotel de luxo na cidade de Brusque, o Hotel Monthez hoje busca se posicionar dentro deste propósito, com aspirações na hotelaria de luxo, mas não a ponto de tornar-se um hotel boutique. “Estamos buscando requalificar os nossos produtos para ser sempre o melhor, no mínimo da cidade, e se comparar a bons hotéis e resorts no país. Nesta fase, estamos ainda com uma empresa de Curitiba contratada para cuidar do rebranding do hotel e atualizar toda a marca e comunicação visual”, diz. Além disso, o hotel recentemente trocou todos os colchões, travesseiros e enxovais, implementando tamanho King Size e Travesseiros com 90cm de largura, comuns em grandes hotéis e resorts.

O governo de Santa Catarina divulgou na quarta-feira, 29, a projeção de alta em receber 149% turistas internacionais no estado durante o verão, em relação ao mesmo período no ano anterior. Mas essa guinada está concentrada no litoral, e não atinge expressivamente o interior do estado, de acordo com as projeções de Cherem. “Chegam, mas não ao ponto de refletir em números como esse ou causar grande impacto. Estamos bem segmentados no mercado de lazer, principalmente rodoviário e regional, e com Paraná e Santa Catarina liderando. Os clientes têm vindo dessa distância, alguns um pouco mais de longe, mas nossos principais clientes hoje são de Santa Catarina”, afirma. A cidade que lidera a procura pelo hotel é Curitiba – PR.

Para a temporada de férias, o Hotel Monthez apresentou pacotes que performaram com ocupação máxima no natal, e 75% de ocupação no réveillon até o momento. “Desde 2021, estamos fazendo pacotes com pernoites mínimas. Geralmente o feriado é o que decide, se são três ou quatro noites. No caso do Natal, vão ser três noites. E no do Ano-Novo, quatro noites”. Para o ano novo, o pacote all inclusive tem programação musical todos os dias, comidas e bebidas inclusas, churrasco, feijoada, fogos na festa da virada e decorações especiais.

O Hotel Monthez também ensaia desde 2022 pacotes com o que chama de “pensão completa” em feriados e datas especiais, onde além do café da manhã, o pacote pode ter o almoço e jantar. “São datas que trabalhamos refeições temáticas: jantar alemão,feijoada na piscina, jantar italiano e café colonial por exemplo. Toda refeição tem um tema diferente”, afirma.

A expectativa é que o verão supere recordes de ocupação durante a temporada de férias, como já foi em janeiro deste ano. “Janeiro de 2023 foi o melhor da história, e estamos com a expectativa de um Natal e Ano Novo bem forte, e um janeiro de 2024 no mesmo ritmo. Na verdade, a cada ano damos um passo à frente”, garante o gerente.

Mesmo enfrentando a crise hoteleira durante a pandemia, a gestão de Luis Felipe Zen Cherem é marcada por números positivos. Só em 2023, o Monthez cresceu 30% em faturamento, em comparação com o ano anterior. E conseguiu segurar a régua na média em 10% de crescimento de ocupação nos outros anos.

O Hotel Monthez já teve sua gestão terceirizada por uma rede hoteleira, mas a experiência foi negativa, de acordo com Luis Felipe Zen Cherem. A gestão voltou às mãos da família Zen em 2008, e os investimentos feitos fogem da intenção em vender o hotel ou terceirizar sua gestão novamente. Hoje, os sócios André Luiz Zen, Bernadete Zen, Janete Zen e Vera Maria Zen Zucco, tem interesse em dar continuidade com a operação, e com os investimentos.

Luis Felipe pontua que o reporte de investimentos e resultados é feito diretamente por ele aos sócios. “Aprovo os projetos e trago ideias para que a gente continue a crescer e se consolidar no mercado, e eles estão muito satisfeitos e empolgados, até porque senão travariam os investimentos. Eu recebo liberdade para trazer novidades e buscar, realmente, a posição de relevância que é o que o hotel tem hoje”.

Embora a família Zen também seja ativa no setor de construção civil através da Hez Empreendimentos Imobiliários, a empresa ainda não tem projetos na área para o Hotel Monthez. A possibilidade de explorar obras como condomínios de casas ou residenciais verticais no terreno do hotel já foi levantada, mas não passa de uma possibilidade por enquanto, de acordo com Cherem.

“Já ventilamos essa possibilidade e checamos se tem potencial construtivo. Eu já sonhei bastante com isso, como um projeto futuro para o Montez. Porque a posição aqui é muito privilegiada, a mata nos fundos é patrimônio da Unesco. Mas por hora pretendemos concluir esse retrofit”, finaliza.