Quadros da artista plástica catarinense Marcela Schmidt serão expostos na Alemanha durante dois eventos comemorativos aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, entre outubro e dezembro. As obras vão integrar uma mostra coletiva na região da Rota Romântica, no sudoeste do país. Elas ficarão expostas ao público num museu de artes e numa galeria localizada no interior de um castelo medieval.

Marcela levará para a Alemanha exemplares da coleção de quadros Dança das Garças, que transformou astros da música internacional em elegantes e divertidas aves. As obras desta mesma coleção já haviam sido expostas em Miami, nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano. São pinturas em tinta acrílica sobre tela que fazem conexões com o mundo da música e a pop art.

“Gosto de mergulhar no significado das coisas, e a garça representa a transcendência, algo que faz muito sentido para a arte que eu busco fazer. A música está inserida nesse contexto porque é universal, pode ser compreendida em qualquer lugar”, explica a artista.

A primeira parada da mostra, a partir de 27 de outubro, será no Hunsrück-Museum Simmern, na cidade de Simmern/Hunsrück. Obras de artistas brasileiros e alemães ficarão expostas ao público por duas semanas na galeria de arte do espaço, que mantém uma programação constante de exposições artísticas. Será a primeira homenagem ao Brasil promovida pelo museu.

Entre 16 de novembro e 30 de dezembro, os quadros de Marcela Schmidt serão levados para a Treidler Gallery, no Castelo Rheinfels, uma importante atração turística da região. No dia 29 de outubro, a agenda também inclui uma celebração entre os artistas participantes no ateliê da artista Lucia Hinz, brasileira radicada na Alemanha. Toda a excursão alemã tem a participação da curadora paulista Sandra Setti.