Três vereadores suplentes ocuparão cadeiras na Câmara de Brusque por 30 dias

Três suplentes assumirão as cadeiras dos titulares na Câmara de Brusque durante um mês, de 21 de novembro até 20 de dezembro, nos últimos 30 dias antes do início do recesso legislativo. Eles assumem após pedidos de licença dos vereadores titulares para tratar de assuntos particulares.

Patricia Pykocz Freitas (PT) fica no lugar de Marlina Oliveira (PT), Leonardo Schmitz (PRD) substitui Ivan Martins (Republicanos) e Eder Leite (DC) assume o posto de Jocimar Santos (DC). Os novos parlamentares assinaram seus termos de posse nesta terça-feira, 21, e em seguida participaram de sua primeira sessão ordinária do período.

Confira quem são eles:

Patricia Pykocz Freitas – Nascida em Rio Negro (PR), ela tem 45 anos, é casada e tem um filho. Alcançou a suplência pelo Partido dos Trabalhadores com 302 votos nas eleições municipais de 2020. Freitas já exerceu a vereança no Legislativo brusquense por um mês, no lugar de Valmir Ludvig (PT), na Legislatura passada.

Leonardo Schmitz – Natural de Brusque, ele tem 34 anos, é casado e tem dois filhos. Filiado à época ao partido Democratas, obteve 1191 votos nas eleições municipais de 2020, ficando na suplência. Esta é a segunda vez que Schmitz ocupa uma cadeira no Legislativo municipal. Na Legislatura 2017-2020, ele foi titular do cargo.

Eder Leite – Nascido em Brusque, Leite é casado, está com 42 anos e tem um filho. Ele conquistou 457 votos nas eleições municipais, tornando-se suplente pelo partido Democracia Cristã. No ano passado, o vereador teve uma passagem pela Câmara por um mês, no lugar do então vereador André Vechi.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: