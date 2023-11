Vereadores falam sobre enchente e questionam estragos na Beira Rio em Brusque

Na sessão ordinária desta terça-feira, 21, vereadores repercutiram a enchente que atingiu Brusque na última sexta-feira, 17. Em suas falas, os vereadores parabenizaram o trabalho da Secretaria de Obras, Defesa Civil e diretoria de trânsito municipal.

A vereadora suplente Patrícia Pykocz Freitas (PT), que substitui Marlina Oliveira (PT), parabenizou o trabalho das equipes de limpeza. Contudo, questionou se o Executivo se inscreveu para buscar recursos pelo novo PAC, lançado pelo governo federal, com R$ 1,3 trilhão destinados a programas e projetos em nove áreas distintas. Ela adianta que enviará um pedido de informação.

O vereador Valdir Hinselmann (PL) parabenizou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, pelo trabalho após a inundação. Ele também ressaltou os efeitos da chuva no bairro Dom Joaquim, com fotos, e apontou a necessidade da expansão da ponte no bairro.

Já Jean Pirola (PP) destacou a preocupação com a após a cheia do rio Itajaí-Mirim. “Passou a enchente, agora temos que preocupar com aqueles que perderam tudo ou quase tudo. Muita cota [de rua] mudou depois da Beira Rio, após a barragem do Guarani aumentou a água para cima do Guarani”, complementou.

Sobre a mudança da cota, o vereador explica que muitos moradores se baseiam por dados desatualizados. “É preciso fazer um estudo muito elaborado. Claro, que a Defesa Civil faz milagre com os recursos que tem. Ela só é lembrado quando o rio enche. No restante do tempo ela é praticamente esquecida. Não é assim, a Defesa Civil precisa ser lembrada todos os dias”, comentou.

Em sequência, Valdir respondeu que o Executivo já está em ação para atualizar as cotas de enchente na cidade.

Estragos na Beira Rio

Em sua fala, o vereador Pirola comentou sobre os estragos na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, na margem esquerda da Beira Rio, e falou da importância de buscar recursos, principalmente com deputados, para a recuperação da via e de outros locais afetados.

O vereador Nik Imhof (MDB) relembrou sobre as gestões anteriores, que capitanearam recursos para continuar a avenida. “É um canal extravasor. Vou fazer uma indicação ao prefeito [André Vechi], que acredito que vai ainda mais prevenir que tenhamos casas alagadas, para que levem a margem esquerda até a divisa, para a estrada da Fazenda. Não precisa ser um asfalto, mas precisamos abrir um canal para o escoamento de água”, comentou.

Já Pirola questionou os problemas na nova Beira Rio e recordou que, anteriormente, teve o registro de problema na calçada. O vereador Rick Zanata (Patriota) respondeu que o prefeito solicitou ao Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) para analisar o contrato da obra, para ver se há uma garantia. “E esse valor seja devolvido ao cofre público, se isso realmente constar no contrato da obra executada”, aponta.

Cacá Tavares comparou os problemas entre a margem direita, mais antiga, e a margem esquerda, recente e mais afetada. “Algum problema aconteceu, não é algo normal. Algo não foi feito certo”, questionou.

“Não quero ser advogado da empresa. A gente tem que cuidar quando falamos. Conversei com o prefeito André, tem que ser feito um estudo bem detalhado, conversei com outros engenheiros e empresas que realizam o mesmo serviço, que afirmaram não ser um problema na execução da obra, mas sim outros fatores. Pois é um problema bem atípico, existe uma série de fatores aí”, completa Nik Imhof.

