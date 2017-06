Triatleta brusquense se destaca entre os melhores do mundo no Ironman

Aos 51 anos, o brusquense Marcos Alexandre da Silveira colocou Brusque essa semana no topo do pódio de uma das principais competições da América do Sul. Entre alguns dos melhores triatletas do mundo, Silveira terminou com a terceira colocação do Ironman Internacional de Florianópolis, realizado domingo, 28, na capital catarinense. Cerca de 2,5 mil atletas de diversos países participaram.

Silveira finalizou o percurso após 9 horas e 36 minutos. Com o terceiro lugar, o brusquense de quebra garantiu vaga para o mundial do Havaí que ocorre no mês de outubro nos Estados Unidos. Em 2014, junto com outro brusquense, Felipe Eilert dos Santos, o atleta já teve a oportunidade de representar Brusque e a delegação brasileira na competição mundial.

“Foi uma experiência bem bacana, um clima todo diferente, com os melhores atletas do mundo”, comenta o ele, que desde 2010 participa do triatlo. O primeiro Iron foi realizado em 2012. Essa foi a quarta vez que o triatleta participa da edição de Florianópolis. Em todos conseguiu completar a prova em menos de 10 horas. Com o tempo de 9h36min, o triatleta encerrou apenas cerca de seis minutos abaixo do primeiro colocado. O desempenho poderia ter sido ainda melhor.

“Fiz uma ótima prova de natação e ciclismo. O desempenho na corrida ficou um pouco abaixo, pois estava com o pé machucado. Mas estou muito feliz pelo resultado, pois eu brinco de fazer esporte, não me cobro para nada. Faço porque gosto, sem obrigação de vencer”, ressalta.