Tributo a Elvis, eventos gastronômicos e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Espetáculo Elvis Não Morreu

O espetáculo “Elvis Não Morreu”, com Edson Galhardi e banda, uma homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley, acontece nesta sexta-feira, 28, no teatro do Cescb, no Centro II, em Brusque. Conhecido por sua performance e sua semelhança com o astro norte-americano, Galhardi já recebeu o prestigiado Prêmio Tributo Elvis Americano. O show inicia às 20h30. Ingressos estão à venda no site da OneTicket por R$ 80 + taxas.

2. Concertos e orquestra

Também no teatro do Cescb, acontece a segunda apresentação do ano da Orquestra de Câmara do Cescb, no sábado, 29, e domingo, 30, a partir de 19h. O repertório selecionado inclui obras de grandes nomes da música clássica, como Jean Sibelius, Aleksandr Glazunov, Giacomo Puccini e Antônio Carlos Gomes. Ingressos gratuitos podem ser retirados exclusivamente on-line no site do Sympla.

3. Festival de camarão do Schmitt

O Festival do Camarão do Schmitt acontece neste sábado, 29, na Sociedade Santos Dumont, no Santa Terezinha. A abertura do salão é às 11h, e os pratos começam a ser servidos às 12h. As opções incluem camarão à grega, bolinho de camarão, anéis de lula crocante, paella, torta de camarão, camarões à Fiorentina, entre outros, além de nove docinhos finos. As atrações musicais são Destak do Samba, Léo e Dudu e Bia Barros. As mesas para oito pessoas estão sendo comercializadas no site da One Ticket.

4. Buteco do Waldema

A primeira edição do Buteco do Waldema acontece neste sábado, 29, no galpão da Fenarreco. O evento inicia às 11h e vai até a meia-noite com comida boa, diversão e muita música. O cardápio inclui vários petiscos, torradas, amendoim, caldinho de feijão, frios, tábua de carnes, bolinho de carne e linguiça, entre outros. A compra das mesas — que comportam dez pessoas — pode ser feita através do site da OneTicket. Mais informações e reservas pelo telefone 47 99639 6931.

5. Último fim de semana do circo

O circo Fantasy está no último fim de semana da temporada em Brusque. Iingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla. O palco do espetáculo está localizado na avenida Getúlio Vargas, Centro II, em frente à Villa Schlösser. Quem apresentar a imagem do post do Instagram (@circofantasybrusque) anunciando a última semana do circo em Brusque paga R$ 10. Crianças até 12 anos não pagam.

6. Orquestra na escola

A Orquestra Philarmonia de Brusque, com direção musical de Sérgio Luiz Westrupp, se apresenta neste domingo, 30, na Escola Santa Terezinha. O ator David Matias Krause participa do espetáculo, que inicia às 18h.

