Contra os “Inimigos do Gol”

Custou pra cair a ficha que o Brusque conseguiu empatar o jogo com o Ituano. Foram, literalmente, dois pontos preciosos jogados no lixo, com direito a erro de Matheus Pivô que acabou em gol do Ituano, o pênalti perdido por Olávio e o gol que Wellissol conseguiu perder dentro da pequena área nos acréscimos (e lembrando que ele perdeu outro gol feito contra o Avaí). Não foram só dois, foram quatro pontos jogados fora em duas partidas.

O Brusque vive hoje a novela dos “Inimigos do Gol”. É incrível como o time perdeu a mira e deixa escapar tanta chance clara de gol. À exceção de Paulinho Mocellin, que, diga-se de passagem, evoluiu muito sob o comando de Luizinho Vieira, o que se vê do resto é um apanhado de ataque sem qualidade. Espero de coração que o clube vá na janela e consiga achar gente para resolver isso.

A gente vê outros times da parte de baixo da tabela vencendo, com o Brusque estacionado. Segunda-feira tem outro jogo de seis pontos, contra o CRB, outro time que está no Z4. O treinador dá muitas desculpas, o time até que se vira na defesa, mas o ataque é desesperador. A vitória em Maceió virou m ais uma obrigação, porque o campeonato está passando a a distância vai aumentando. Não dá pra esperar mais.

Inauguração

Está confirmado: o jogo Carlos Renaux x Metropolitano no dia 10 de julho, pela série B do Campeonato Catarinense, marcará a inauguração do novo Estádio Augusto Bauer. A partida, previamente marcada para o dia 7, um domingo, será adiada para a quarta-feira seguinte. Nesta semana, o dirigente da FCF, Carlos Crispim, e o presidente da ACESC, JB Telles, estiveram no local fazendo uma vistoria.

O que falta

O Brusque ainda trabalha com a previsão de fazer seu primeiro jogo no Gigantinho contra o Paysandu, pela 17ª. rodada. A Prefeitura deve concluir logo o asfaltamento das passagens e a montagem das arquibancadas metálicas segue. Hoje deve ser implantado o novo portal do estádio, e a iluminação também deve ser colocada semana que vem.

Amador

A decisão do campeonato municipal de futebol amador de Brusque, entre Mecânica do Japa e Vidraçaria Azaleia, será no próximo sábado (6), em local ainda a definir. O Carlos Renaux quer fazer o primeiro jogo no Augusto Bauer no dia 10, e disponibiliza o local para os times jogarem no dia 13. Os dirigentes dos finalistas afirmam que o tempo de espera é grande, e por isso, a final deve acontecer no Santos Dumont ou no campo do América, no bairro Steffen.