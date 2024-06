Editorial: 70 anos de evolução

Nesta semana o jornal O Município comemorou o aniversário de 70 anos. Uma marca histórica, celebrada com diversas reportagens especiais sobre a trajetória da empresa, assim como comemorações internas e ações externas para marcar a passagem da data.

Quando se fala na história do jornal, é difícil não ver a participação das pessoas refletida em algum momento. Desde os registros de nascimentos, casamentos e óbitos, até as grandes conquistas dos moradores de Brusque e região, tudo fica registrado em O Município.

As pessoas se veem no jornal quando participam de festas populares, de entidades, de manifestações políticas e religiosas, de competições esportivas, entre tantos outros. O termo engajamento, que tem um significado relativamente novo, criado junto às redes sociais, está no DNA do jornal desde sua criação, com uma comunidade engajada em participar daquilo que é noticiado.

Atualmente, ter um jornal diário é um privilégio para poucos municípios em Santa Catarina. Isso mostra que as pessoas da cidade abraçam o jornalismo e a informação, gostam de saber o que acontece no seu entorno, criando uma sociedade mais desenvolvida e engajada.

Além disso, o jornalismo em si vive uma grande transformação, com desafios impostos pelas mudanças constantes de formato. Antes era só o impresso, agora há o digital e, dentro do digital, suas próprias transformações.

Algoritmos de ferramentas de busca e de redes sociais que mudam a todo momento, assim como os hábitos de consumo de informação pelos leitores. O grande desafio é entender e assimilar essas transformações, para continuar informando com qualidade e credibilidade, o que se tornou mais importante numa época em que qualquer um pode espalhar desinformação na internet, bastando para isso ter um celular.

Nesse caminho, o jornal também foi encontrando pessoas comprometidas, tanto de Brusque e região quanto de outras cidades e estados, que foram se integrando e desenvolvendo novas funções, criando novos cargos. Tudo isso feito com muita determinação para levar a informação com credibilidade aos leitores.

Temos orgulho de tudo o que foi feito até agora, mas olhamos para frente e vemos um horizonte ainda mais bonito. Nunca se consumiu tanta notícia, nunca a busca por informação de qualidade foi tão grande.

Nosso desafio é estar sintonizado com as mudanças da sociedade e a necessidade dos leitores, e por isso estamos evoluindo, com o desenvolvimento de um novo portal, que deve ser lançado a partir de setembro deste ano.

Novas ferramentas serão desenvolvidas, assim como novos projetos especiais estão em andamento, que irão surpreender o público, assim como muitos outros surpreenderam ao longo da história.

Dessa forma, estamos preparados para o futuro, com uma equipe talentosa e comprometida, assim como as evoluções tecnológicas necessárias para fazer frente a uma nova era da informação.