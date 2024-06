VÍDEO – Incêndio destrói carro no Azambuja, em Brusque

Um carro foi destruído em Brusque na noite desta quinta-feira, 27, após um incêndio. O incidente ocorreu por volta das 19h na rua Azambuja, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Imagens registradas por um morador mostram um Fiat Uno prata, estacionado ao lado da via no sentido bairro-centro, completamente destruído após as chamas.

Informações preliminares indicam que populares tentaram apagar o fogo, mas ele rapidamente se espalhou por todo o veículo.

As autoridades ainda não se manifestaram sobre a causa da ocorrência. Não há informações sobre feridos.

Vídeo: Charles Bastos/Arquivo pessoal

