Turista tem mais de 100 mil pesos argentinos furtados em Bombinhas

Na tarde desta quinta-feira, 4, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto contra um argentino, que passa férias em Mariscal na cidade de Bombinhas, no Norte de Santa Catarina.

Segundo o turista, no período entre 14h30 e 17h, foram levados do interior do seu veículo, modelo Hilux com placa da Argentina, a quantidade aproximada de 100 mil pesos argentinos (R$ 603), R$ 6 mil reais e US$ 3 mil, além de uma câmera fotográfica e doze cartões bancários.

De acordo com a PM, o carro não foi danificado para realizarem o furto e que, no momento, não há indicação de suspeitos. Um boletim de ocorrência foi registrado.

