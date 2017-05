IBGE disponibiliza vagas de emprego em Brusque para Censo Agropecuário

Encerra nesta sexta-feira, 26, às 23h59, o prazo final para as inscrições do 2º Processo Seletivo Simplificado para o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para Brusque são oferecidas dez vagas, sendo quatro para mensalista (agente censitário supervisor e agente censitário municipal) e seis para a função de recenseador.

O chefe da agência do IBGE de Brusque, Ronaldo Luiz Pedroso, explica que os selecionados terão papel importante, pois a coleta atualizará o censo agropecuário feito há 11 anos. O início da coleta será ao fim do ano agrícola, ou seja, a partir de outubro, e seguirá até fevereiro do próximo ano.

“Esse censo é uma demanda que se tem do setor agronegócio e até mesmo uma necessidade em relação às informações para o país. Fazemos levantamento trimestral de produção agrícola e as pessoas que entro em contato reclamam da falta do censo agropecuário”, explica.

As inscrições que eram até terça-feira, 23, precisaram ser prorrogadas devido a um grave problema de acesso para cadastro no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$ 22 para a função de recenseador e de R$ 39,50 para as funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor, com pagamento até 9 de junho.

A funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor requerem nível médio e terão salários base de R$ 1,9 mil e de R$ 1,6 mil, respectivamente. Para a função de recenseador é exigido nível fundamental, com remuneração por produção. O período para execução dos cargos varia entre cinco a sete meses.

O processo seletivo será composto por provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, que serão compostas por 50 questões de múltipla escolha para as funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor e por 40 questões de múltipla escolha para a função de recenseador.

As provas para todas as funções serão realizadas no dia 16 de julho, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília (DF). As inscrições estão disponíveis no site goo.gl/6u5ScA.