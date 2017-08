Unifebe promove 3ª Semana de Acessibilidade e Inclusão

De 22 a 24 de agosto a Unifebe realiza a III Semana de Acessibilidade e Inclusão. O evento é organizado pelo Comitê de Acessibilidade e Inclusão com o objetivo de disseminar a cultura inclusiva e despertar na comunidade universitária o compromisso e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e necessidades especiais, contribuindo para eliminar o preconceito, a discriminação e outras barreiras atitudinais.

A abertura do evento será às 20h de terça-feira com a apresentação musical do tecladista cego Wiliam Miranda Dematé. O intervalo cultural acontece no Átrio do Bloco A, campus Santa Terezinha.

A programação continua na quarta-feira, 23, a partir das 19h no Auditório do Bloco C, com a palestra “Acessibilidade: desafios e perspectivas” apresentada pela professora doutora Sônia Maria Ribeiro da Universidade da Região de Joinville/SC – Univille.

O encerramento será na quinta-feira, também às 19h, no Auditório do Bloco C, com a palestra “Educação e Inclusão: reflexões e práticas” apresentada pela professora doutora Rosângela Machado, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC.