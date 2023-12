Unifebe recebe menção honrosa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pelos 50 anos da instituição

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), representada pelo deputado Napoleão Bernardes, entregou na manhã desta segunda-feira, 11, uma menção honrosa para a Unifebe em homenagem ao jubileu de ouro da instituição. O evento começou às 9h e foi realizado no auditório Doutor Germano Hoffmann, no bloco F da instituição.

Na ocasião, foram homenageados também os cursos de Design de Moda, Educação Física (Licenciatura) e Processos Gerais pelos 20 anos de criação. Professores equipe gestora foram até o palco para serem aplaudidos.

“É uma honra homenagear esses cursos que são parte importante da instituição. Além de respeitados e consolidados, fazem parte da vida de milhares de alunos que por eles passaram. Aos professores e equipe gestora, nosso muito obrigado”, disse a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz.

Agora é pensar no futuro

Ainda segundo a reitora, o ano foi memorável para a Unifebe, já que muitas festividades foram realizadas. Questionada sobre a homenagem dada pelas mãos de Napoleão, a reitora diz que o momento simboliza um fechamento de ano especial para a instituição.

“É muito gratificante ver a Unifebe, que foi criada a partir da vontade da comunidade, chegando nesse momento de glória. Além disso, há os três cursos sendo homenageados, o que também é motivo de orgulho da instituição. São cursos sólidos e respeitados. Para os que ainda pensam onde cursar o ensino superior, vale dizer que a Unifebe é nota máxima no MEC e que estamos com inscrições abertas. É um prazer liderar uma instituição que só cresce e que faz parte da vida de milhares de pessoas. É um momento muito especial e de extrema honra”.

Sobre o futuro, Rosemari comentou que vários projetos nasceram em 2023, mostrando, segundo ela, que a Unifebe segue caminhando em uma velocidade considerável, sempre olhando para o futuro. Para 2024 e anos posteriores, a reitora deixou claro que muitas novidades serão lançadas.

“Estamos finalizando a construção do bloco H, que está quase pronto. As aulas iniciaram em fevereiro de 2024. Além disso, há dois projetos grandes: um para a área de atendimento à comunidade, e outro visando a construção de um bloco para o ensino fundamental. Atualmente o colégio funciona em conjunto com as construções da universidade, mas estamos fazendo um projeto para tornar as áreas independentes. Sabemos que é uma demanda da comunidade regional, os pais pedem e estamos ouvindo a todos. Apesar das condições climáticas que nos deram sustos esse ano, estamos avançando de forma firme e forte”.

Quebra de barreiras

O deputado estadual Napoleão Bernardes, que se fez presente no evento e representou a Alesc, deixou clara a importância da Unifebe não só para Brusque, mas também para a região. Para o deputado, a universidade nasceu para quebrar a barreira geológica, ou seja, permitir que pessoas de Brusque e região pudessem cursar o ensino superior mais perto de casa, o que antigamente não era possível.

“Agora, com o programa Universidade Gratuita buscamos quebrar a barreira financeira. Ele permitirá que as pessoas além de cursar o ensino superior perto de casa, consigam realizar isso sem pagar. Tudo isso permitirá que a universidade siga avançando. É um enorme prazer estar aqui, me sinto em casa. Que venham mais 50 anos de sucesso para a Unifebe”, disse o deputado.

