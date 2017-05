Univali oferece 1.854 vagas para ingresso sem vestibular

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) está com inscrições abertas para ingresso nos cursos de graduação por análise de currículo. As vagas, num total de 1.854, são para todas as áreas de conhecimento nos campi de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Biguaçu, Florianópolis, Itajaí, São José e Tijucas.

Para inscrever-se, o candidato precisa entregar o requerimento de inscrição preenchido na área de processo seletivo do Campus Itajaí ou nas secretarias acadêmicas dos demais campi, com os seguintes anexos: fotocópia legível da carteira de identidade e CPF; fotocópia do histórico escolar do ensino médio ou equivalente; fotocópia do certificado ou diploma do ensino médio ou equivalente; fotocópia de cursos superiores, de atualização e experiência na área (opcional).

Também é possível fazer a inscrição pela internet. Para tanto, basta acessar o site, preencher o formulário, anexar a documentação e enviar via correios até o dia (data do carimbo de postagem), para o endereço: Universidade do Vale do Itajaí – Univali, Processo Seletivo – Bloco B4 – Sala 111 – Caixa Postal 360 – Itajaí – SC – CEP 88301-970.

Ao todo são oferecidas 74 opções de ingresso somando-se os diferentes turnos e campi. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia . A relação completa de cursos e formulário de inscrição estão disponíveis no mesmo site da inscrição.