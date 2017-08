Valerian e a Cidade dos Mil Planetas chega aos cinemas de Brusque

Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é um agente viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira Laureline (Cara Delevingne), por quem é apaixonado, em defesa da Terra e seus planetas aliados, continuamente atacados por bandidos intergaláticos. Quando chegam no planeta Alpha, eles precisarão acabar com uma operação comandada por grandes forças que deseja destruir os sonhos e as vidas dos dezessete milhões de habitantes do planeta. Baseado na clássica saga de histórias em quadrinhos “Valerian et Laureline”, escrita por Jean-Claude Mézières e Pierre Christin.



A cantora Rihanna integra o elenco.



São cerca de 200 espécies diferentes de aliens no filme. O diretor escreveu umas 600 páginas descrevendo as características – em detalhes – de cada tipo desses seres e os atores tiveram que ler todas as informações.

Em Brusque o filme é exibido no Cine Gracher do Shopping, com sessões dubladas às 15h30 e 21h15 e legendadas às 18h30.

Cine Gracher 1

VALERIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS – 3D

Dublado / 15h30 e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher 2

CARROS 3 – 3D

Dublado /16h

TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO – 3D

Dublado / 18h e 21h

Cine Gracher 3

DUNKIRK

Dublado / 16h e 18h45

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 1

PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA – 3D

Dublado / 15h, 18h15 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

O REINO GELADO: FOGO E GELO

Dublado / 15h, 17h e 19h

EM RÍTMO DE FUGA

Dublado / 21h15

Cine Gracher Havan 3

MEU MALVADO FAVORITO 3 – 3D

Dublado / 15h e 19h

7 DESEJOS

Dublado / 17h e 21h30