Vasco vai à caça do G-6 em duelo contra o Santos pelo Brasileirão

Sem poder contar com São Januário depois da confusão no Clássico dos Milhões, o Vasco vai fazer do Engenhão a sua arapuca contra o Santos. Após belo triunfo contra o Vitória fora de casa, o time carioca parte para cima do Peixe – bem posicionado entre os quatro primeiros – na tentativa de chegar ao G-6 e cravar lá, a cruz de Malta.

Depois de conquistar sua primeira vitória fora de casa, o Vasco quer criar boa sequência, coisa que não vem conseguindo desde o início da competição. Contudo, tem diante de si o Santos, consolidado no G-4 e que vem de vitória contra o Atlético-MG em pleno Independência. Uma vitória santista também significaria seguir lutando pelo sonho do título nacional. As duas equipes medem forças no domingo, a partir das 16h.

Corinthians x Atlético-PR

Será o Furacão páreo para o Corinthians? Até agora, ninguém derrotou o Timão, que tem incríveis 35 pontos em 39 disputados. Tentando manter a invencibilidade e o favoritismo para o confronto, o elenco corintiano vai com força máxima contra o Atlético-PR, que não faz boa campanha no Brasileirão e já se aproxima do Z-4. O duelo será amanhã, às 19h.

Cruzeiro x Flamengo

Em plena ascensão, o Cruzeiro vem no embalo de Thiago Neves, Rafael Sobis e do técnico Mano Menezes para tentar azedar os planos do Flamengo. A partida tem tudo para pegar fogo, com um embate entre dois grandes elencos do Brasileirão na busca pelas mais altas posições. Um jogo bem aberto e com chances para as duas equipes deve aguardar os torcedores celestes e rubro-negros às 16h deste domingo, no estádio Mineirão.

Palmeiras x Vitória

Ainda de ressaca após a derrota no dérbi em casa, o Verdão encara o Vitória no Allianz Parque. O time rubro-negro tem 12 pontos e está atualmente na zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras pretende voltar ao G-4 – as derrotas nas últimas duas rodadas tiraram o time de postulante ao título para fora do grupo dos quatro primeiros. Os times se enfrentam a partir das 11h do próximo domingo.