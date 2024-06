Vazamento de gás mobiliza bombeiros em Itapema

O Corpo de Bombeiros de Itapema foi acionado durante a manhã desta quarta-feira, 12, para atender uma ocorrência de vazamento de gás no município. Ao identificarem o fato, constataram que a mangueira do fogão de uma residência estava danificada, o que ocasionou o vazamento do gás.

Ao chegar no local relatado, os bombeiros sentiram um forte cheiro característico de gás liquefeito de petróleo (GLP), porém não era possível identificar a origem. Os agentes fizeram uma varredura no local, mas também não identificaram o local onde ocorria o vazamento.

Após questionarem moradores de residências onde o cheiro estava presente, encontraram uma casa em um piso superior que possuía a mangueira de gás do fogão danificada. Assim que descobriram o local, o botijão foi retirado e feita a ventilação do espaço. O proprietário do imóvel recebeu orientações dos bombeiros sobre o caso.

