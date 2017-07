Veja os bastidores da gravação de Celso Portiolli na Havan

Brusque parou na tarde desta segunda-feira, 17 para ver o apresentador Celso Portiolli. Ele esteve na Havan para iniciar as gravações do “Comprar é bom, levar é melhor”, novo quadro do programa Domingo Legal, do SBT, que vai ao ar no dia 13 de agosto.

Portiolli chegou no município juntamente com grande parte da equipe de produção no domingo, 16, porém, para gravar a abertura do quadro, ele pousou com o helicóptero da Havan por volta das 13h25 desta segunda-feira no pátio da empresa.

Às 13h20 o helicóptero já sobrevoava a loja, onde por cerca de cinco minutos deu duas voltas antes de pousar e levar às centenas de pessoas que o aguardavam à loucura.

De maneira muito organizada e contando com o respeito do público, o apresentador ficou dentro da aeronave mais uns cinco minutos, onde recebia orientações da produção do programa e dava os últimos retoques na aparência.

Na sequencia ele saiu do helicóptero, e com o auxílio de uma equipe de seguranças foi caminhando entre as pessoas. Mesmo assim, prontamente e sempre com um sorriso no rosto, Portiolli cumprimentou e sorrio para as pessoas.

Os fãs e até mesmo a imprensa que acompanhavam o momento tiveram dificuldade em conseguir acompanhar a passagem do apresentador até a chegada na entrada principal da loja. Demorou cerca de dez minutos até que ele conseguisse chegar e se fixar ao centro da loja principal, onde estava preparada a estrutura para o início das gravações.

Até aproximadamente às 16h, Portiolli gravou todas “as cabeças”, ou seja, as aberturas do quadro. Ao todo serão 13 episódios que serão veiculados dentro de 30 a 40 minutos do Domingo Legal em mais de três meses.

A produção

Na semana passada uma equipe do programa já esteve na Havan, onde fez imagens da loja, além de ter montado a estrutura onde acontece o game (ver no detalhe). Até a próxima sexta-feira, 28, os cerca de 50 profissionais do SBT de São Paulo – praticamente toda a equipe do programa – ficarão em Brusque para trabalhar na produção do novo quadro “Comprar é bom, levar é melhor”.

Há diversos câmeras, mais de 20 produtores, assistentes de produção e a equipe de direção geral. Grande parte dos profissionais chegaram em Brusque no domingo à noite. Eles pegaram um voo no Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Navegantes. A equipe está hospedada no Hotel Monthez.

As gravações acontecerão durante a semana, em um horário indefinido, mas provavelmente a partir das 10h até as 17h/18h e serão abertas ao público.

“O Celso fez o programa ao vivo no domingo e veio para Brusque. Grande parte da equipe veio no mesmo voo ontem (domingo) à noite”, conta o assistente de direção do Programa Domingo Legal, Fábio Ortense, que está no município pela primeira vez e afirma estar feliz com a receptividade.

“O Celso está muito feliz por fazer as gravações aqui e nós sentimos que será muito bacana (as gravações), pois as pessoas nos receberam muito bem e lotaram a loja neste primeiro dia”, diz o assistente.

O quadro

Assim como o assistente Ortense, toda a equipe de produção do Domingo Legal foi muito atenciosa com o público e com a imprensa que esteve na Havan. A simpatia e o profissionalismo da equipe ficou evidente durante as gravações da tarde.

Mesmo em meio ao trabalho, o diretor do Domingo Legal, Rubens Gargalaca Júnior, prontamente atendeu à reportagem do O Município. Com exclusividade, ele detalhou um pouco mais do quadro e também falou da parceria com a Havan.

Conforme ele, na segunda-feira foi gravado tudo o que será necessário para todos os 13 programas, e no decorrer da semana serão feitas as filmagens de um a dois episódios com as famílias que participam do quadro.

Ele conta que as famílias se inscreveram no site do SBT para participar do “Comprar é bom, levar é melhor” e depois de uma criteriosa seleção 13 famílias de todo o Brasil foram escolhidas para participar.

Quatro pessoas da família podem participar, onde poderão gastar R$ 50 mil em compras na loja durante 30 minutos. Haverá um capitão por equipe que decidirá o quanto cada integrante poderá gastar.

No meio do game haverá sete perguntas de Conhecimentos Gerais ( História, Geografia, Esporte, Atualidades), mais fáceis e mais difíceis que deverão ser respondidas. É preciso que a família acerte todas as perguntas para levar todo o prêmio. Cada pergunta tem um valor determinado e caso errem vão perdendo valores.

O interessante do jogo, na visão do diretor, é que o integrante da família que errar não precisará dar os prêmios que comprou e poderá tirar do próprio parente. “Será muito legal e a ideia é que as famílias se divirtam e levem bastante prêmios para casa”.

Gargalaca diz que quando pensou-se em fazer o quadro o primeiro nome de empresa que veio em mente foi da Havan. Ele afirma que o diretor Luciano Hang sempre foi um grande parceiro do Domingo Legal e também de outros programas da emissora.

Ele diz que o quadro se encaixava perfeitamente na Havan e que a escolha pela matriz em Brusque estava dentro do planejamento, já que poderiam fazer em lojas de São Paulo, que seriam mais próximas.

“Poderíamos fazer em São Paulo, mas escolhemos a matriz. Dentro do orçamento coube fazer em Brusque, que é uma loja bonita e tem todos os produtos e melhor qualidade artisticamente falando”, explica o diretor do Domingo Legal.

Ele afirma que assim como Portiolli, a equipe de produção gostou do município. “Nós sempre somos muito acolhidos. É um prazer muito grande estar na cidade”, ressalta.

Perto do ídolo

As irmãs aposentadas do bairro Imigrante, de Guabiruba, Maria Natália Tormena, 67 e Teresinha Zirke, 62, eram só alegria ao ver de perto o apresentador do Domingo Legal. Elas se dizem fãs de Portiolli e contam que sempre que possível assistem ao programa.

As irmãs, que chegaram por volta das 12h30 e aguardaram a chegada do ídolo, afirmam que mesmo com o tumulto foi melhor ver ele ao vivo do que na televisão.

A comunidade de São João Batista também marcou presença na gravação. O sapateiro Jackson Caxias Silva, 42, a esposa Alicália de Souza, 35 e as filhas Ana Graciella, 11 e Kamilly, 10 ficaram sabendo que o apresentador estaria na Havan pela manhã e não pensaram duas vezes em vir a Brusque para vê-lo.

“Nós sempre víamos ele pela televisão e achávamos uma pessoa muito simpática e querida. Tínhamos essa curiosidade em vê-lo de perto. Estamos felizes, pois mesmo não podendo conversar com ele, estamos muito perto”, diz Silva.

O estudante de apenas 8 anos, do bairro Poço Fundo, o tímido Vitor Hugo dos Santos, também não escondeu a alegria de ver ao vivo o apresentador. Ele diz que sempre via Portiolli na TV e que era diferente poder estar a poucos metros dele. “Estou muito feliz”.

A atendente do Studio Z, loja que fica na Havan, Selda Santos Souza, 23, afirma que é um marco para a empresa trazer um apresentador como Portiolli. Para ela, é uma motivação trazer um profissional respeitado, divertido e carismático. “Ele é humildade, dá prazer de assisti-lo e é por tudo isso que Brusque parou hoje para vê-lo”.