Ao longo do dia de hoje, segunda,17, pude constatar através das redes sociais, publicações de pessoas entusiasmadas com as previsões de frio para SC, tomando o rumo de locais altos do entorno de Brusque, indo com a certeza de que o fenômeno da neve iria se repetir na nossa região, como visto em 2013.

Onde viram/ouviram essa previsão invernal para o Vale do Itajaí?

Se foram tendo o motivo essa esperança, quebraram a cara, pois desde as primeiras horas do dia, os meteorologistas descartavam essa possibilidade para a nossa região!

A busca da informação, baseada em fontes confiáveis se faz necessário, como neste caso envolvendo um evento climático, a princípio extremo, para que a decepção não venha a nos atingir depois. Temos todas as ferramentas de busca, vários profissionais meteorologistas competentes, é só se dar o trabalho de ir atrás da informação correta!