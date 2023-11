Veja quais as rotas alternativas após interdição da ponte do terminal, em Brusque

A Diretoria de Trânsito de Brusque divulgou nesta terça-feira, 28, rotas alternativas após o bloqueio total da ponte Arthur Schlosser, conhecida como ponte do terminal. A estrutura foi interditada em razão da previsão de chuvas intensas.

O trânsito na ponte já estava em meia pista, pois parte da cabeceira da estrutura cedeu na enchente do dia 17 de novembro. A previsão é que a ponte permaneça totalmente bloqueada até quarta-feira, 29.

Veja as rotas alternativas:

Sentido bairro São Luiz ao Centro: para o motorista que vem dos bairros São Luiz, São Pedro e Steffen, uma possibilidade é entrar na rua Centenário, depois na rua Barão do Rio Branco e será possível escolher tanto a nova ponte do Centro quanto retornar para rua Marechal Hermes para acessar a ponte dos bombeiros e se dirigir à rodovia Antônio Heil ou bairro Santa Rita.

Sentido bairro Guarani ao Centro: para o motorista que vem dos bairros Guarani e Rio Branco e de Guabiruba, o trânsito flui normalmente pela passagem do túnel da avenida Arno Carlos Gracher. Apesar do bloqueio da ponte, o retorno para a rua Adriano Schaefer está normal. Estes condutores que não retornarem para a rua Adriano Schaefer podem se deslocar até a nova ponte do Centro pela rua João Luiz Gonzaga, rua Prudente de Morais, rua Riachuelo até chegar na ponte e alcançar a rodovia Antônio Heil.

Para quem transita pelo Centro:

Para o motorista que transita na área central, quando chega na ponte interditada, há duas opções:

À direita: retornar para rua Adriano Schaefer e buscar rotas para outros bairros através da rua Rodrigues Alves, Otto Renaux ou pela subida ao lado da igreja matriz para acessar outros bairros.

À esquerda: retornar para avenida Arno Carlos Gracher e acessar a nova ponte do Centro ou se dirigir até os bairros Santa Rita, Santa Terezinha e rodovia Antônio Heil.

