Homem morre no hospital após ser esfaqueado no peito em São João Batista

Um homem de 36 anos morreu na madrugada desta terça-feira, 28, após ser esfaqueado no peito em São João Batista. O fato ocorreu na rua Francisco Machado, no bairro Carmelo, por volta das 5h30.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para o hospital. Porém, o homem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o relatório da PM, uma testemunha que mora na mesma casa da vítima informou que a mesma teria vendido um cachorro para um homem chamado Vinícius e que esse cachorro teria morrido. O comprador então foi até a casa da vítima para tirar satisfação sobre o caso e então esfaqueou a vítima no peito.

Consta ainda no relatório que as testemunhas foram questionadas se conheciam ou saberiam informar onde o autor do crime morava, porém não souberam responder.

Um dos moradores da residência limpou o sangue do local do crime antes da chegada dos policiais, não sendo possível preservar a cena.

A identidade da vítima não foi divulgada. O suspeito foi preso pela PM no início da tarde desta terça-feira.

