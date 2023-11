Motorista morre e passageiro fica em estado grave após acidente no Alto Vale

Um homem morreu e um passageiro ficou em estado grave após um acidente entre uma carreta e um carro no fim da tarde desta segunda-feira, 27. A colisão aconteceu por volta das 17h, em Ituporanga, no Alto Vale.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, chegando no local, encontrou os veículos. O motorista da carreta foi encontrado já fora do veículo. Ele estava estável e não apresentava ferimentos graves.

No outro veículo, havia o motorista e o passageiro. Quando os bombeiros chegaram, o motorista já estava sem vida. Já o passageiro estava em estado grave e preso dentro do carro, sendo necessário retirá-lo com equipamentos. Ele foi atendido no local e, em seguida, encaminhado ao hospital.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: