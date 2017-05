Vereador Manico pode deixar a Câmara e retornar à Secretaria de Obras

Manico na prefeitura

Fontes ligadas à Câmara de Vereadores dizem que o vereador Joaquim Costa, o Manico (PMDB), deixará a sua cadeira para assumir uma diretoria na Secretaria de Obras, cargo que ele já ocupou anteriormente, durante a Legislatura passada. O motivo para Manico não ter saído já em fevereiro, comenta-se nos corredores, é que ele estava apenas esperando a votação do projeto que propunha a proibição de vereador se licenciar para assumir posto no Executivo.

Sem confirmações

O presidente municipal do PMDB, Danilo Rezini, diz que não “está sabendo nada” e que a decisão de sair ou não da Câmara é exclusiva do vereador, sem interferência do partido. Caso Manico saia, quem assume sua vaga é André Rezini (PPS), filho de Danilo. André, questionado, também diz que não sabe de nada. Há quem crave que a sessão de ontem foi a última com a participação de Manico antes de assumir o novo cargo.

Explicações

A se confirmar essa história, exige-se que o prefeito Jonas Paegle venha a público dar explicações sobre o tema. Em entrevistas, sempre alardeou que o lugar de vereador é na Câmara, mas tem se esquivado de se posicionar firmemente contra ou a favor que parlamentares trabalhem no Executivo. Já há ofício protocolado pelo Observatório Social de Brusque, Acibr, CDL e várias entidades representativas no qual se pede que Paegle cumpra sua palavra. É esperar para ver.

Independentes

A demora da Prefeitura de Brusque em atender as solicitações de parte dos vereadores tem causado cada vez mais insatisfação no Legislativo. Há parlamentar do bloco maior, dito “independente”, já se posicionando, à boca pequena, como oposição ao prefeito. Até agora, vereadores que estão fora da base têm pegado bem leve nas críticas à prefeitura, dando tempo para que o governo mostre a que veio. Esse cenário, no entanto, pode não ser mantido nos próximos capítulos.

Alianças

Há movimentações envolvendo a Câmara e a Prefeitura de Brusque já com vistas a alianças para as eleições gerais de 2018. Essas movimentações envolvem cargos e trocas de partido. Uma das especulações é que o ex-prefeito interino, Roberto Prudêncio Neto, do PSD, está em tratativas para assumir o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). Para tanto, teria que migrar para o PSB, do prefeito Jonas Paegle. Há, ainda, especulações de que um vereador do PSD também estaria com passagem marcada para embarcar na sigla que governa o município.

Fiscalização de contratos

O jornal O Município noticiou ontem que o Ministério Público investiga se as prefeituras da região têm designado fiscais específicos para todos os contratos firmados pelos municípios. A Prefeitura de Guabiruba já havia se manifestado e, ontem pela manhã, foi enviado comunicado pela Prefeitura de Botuverá. Em resposta, o município relatou as dificuldades que as cidades menores têm em atribuir funções, devido à falta de pessoal.

Sem pessoal

Segundo nota do departamento de licitações, hoje a legislação criou diversos conselhos e comissões de acompanhamento para fiscalização, mas a administração não encontra pessoal suficiente para nomeação. “No caso específico de contratos, a administração de Botuverá vem nos últimos anos adotando como critério de nomeação de gestor de contratos o secretário da pasta, sendo o fiscal por ele designado, ou em casos já explícitos fica nomeado o diretor e outro na ordem hierárquica da pasta”, explica a prefeitura. “Estamos em estudo para implantar o setor central de almoxarifado, e assim tambem centralizar a gestão e fiscalização de contratos. Mas, como já dito antes, a falta de pessoal nos limita a postergar para adiante este projeto”.

Pavimentação comunitária

Servidores da Prefeitura de Brusque estiveram ontem pela manhã em Navegantes para conhecer métodos para o novo programa de pavimentação comunitária. Os servidores da Secretaria de Obras visitaram a pasta do município para conferir exemplos de parcerias entre o poder público e os moradores. De acordo com o coordenador da Secretaria de Obras, Marciano Giraldi, a cidade trabalha com um programa que realmente funciona de forma ágil, terceirizando os serviços.

Reunião do colegiado

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque realizou na segunda-feira, 29, a quarta reunião do colegiado regional. O encontro engloba todos os órgãos estaduais presentes na região e visa debater e buscar soluções para as demandas apresentadas. A reunião teve apresentação do comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro, que mostrou estatísticas de janeiro a abril de 2017, comparando com o mesmo período em 2016. Gomes destacou a taxa baixa de homicídios em Brusque, sendo três em 2016 e permanecendo o mesmo número neste ano.

Esclarecimento

Foi informado equivocadamente, na reportagem de capa da edição de ontem, que o vereador Cleiton Bittelbrunn (PRP) irá apresentar o novo projeto de lei que trata da fila de espera por vagas em creches em Brusque. Na verdade, quem participou da discussão com a Secretaria de Educação foi o vereador Leonardo Schmitz (DEM), que está incumbido de protocolar o novo projeto na Câmara de Vereadores. O equívoco se deu por conta de erro na divulgação do nome por parte da Secretaria de Educação.