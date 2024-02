Vereador Valdir Hinselmann assume função de líder do governo na Câmara de Brusque

O vereador Valdir Hinselmann (PL) foi escolhido para exercer a função de líder do governo na Câmara de Brusque. Ele assume como “porta-voz” da prefeitura no Legislativo após a saída do vereador Rick Zanata (PRD), que anunciou uma postura “independente” na Câmara após divergências com o governo André Vechi (PL).

A confirmação de Valdir na vaga de líder do governo foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), no começo da sessão do Legislativo nesta terça-feira, 20. Valdir é o único vereador do PL, partido de Vechi e do vice-prefeito André Batisti, o Deco.

