Vereadores Cacá e Beto assumem comando do Podemos após divergências com o partido na eleição de 2023

Os vereadores Cassiano Tavares, o Cacá, e Beto Piconha assumiram o comando do Podemos de Brusque após a eleição do ano passado. Na disputa para prefeito, o partido compôs a chapa de William Molina (MDB), indicando o candidato a vice Osvaldo Quirino, enquanto os vereadores apoiaram André Vechi, na época no DC e atualmente no PL.

Até a eleição, o ex-vereador Paulo Sestrem era o presidente do partido. De acordo com Cacá, presidente da Câmara de Brusque, as divergências internas entre os grupos estão resolvidas.

“Estivemos em lados opostos na eleição e eu me manifestei abertamente que, em nenhum momento, tínhamos sido procurados, o que o próprio Sestrem não nega. Mas o que era para ser resolvido internamente já foi, temos uma relação amistosa e cordial com o grupo do Paulinho. Ele segue no partido e sei que ele tem interesse em ser candidato. Sabemos que muita coisa pode acontecer até março, é normal, mas até agora ele não indicou em nenhum momento sua saída”.

Sestrem confirma que tem interesse em ser candidato. “Conversamos bastante e tem tudo para isso acontecer. Sou amigo do Cacá, dos seus dois irmãos e pai deles há anos, tenho carinho pela família toda. Realmente alinhamos os pensamentos”.

Planos para a eleição

O grupo ainda está constituindo o diretório e não tem presidência definida. De acordo com o presidente da Câmara, em 2024, o Podemos estará no grupo de André Vechi, o que já foi informado ao presidente estadual do partido, o deputado estadual e ex-prefeito de Palhoça, Camilo Martins.

Além de Sestrem e dos vereadores, outras 26 pessoas já demonstraram interesse na pré-candidatura a vereador pelo partido. A nominata será definida nos próximos meses.

