Vice-prefeito de Brusque pode mudar de partido

O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), pode mudar de partido em breve para disputar a reeleição com o prefeito André Vechi (PL) em outubro. O desejo principal do governo é filiar Deco ao PSD. A informação foi confirmada por fontes do governo e do PSD estadual. Atualmente, o partido abriga aliados do ex-prefeito Ciro Roza, grupo que deve ser adversário de Vechi e Deco nas eleições, mas também conta com alguns apoiadores do governo.

A troca de partido aguarda o aval do governador Jorginho Mello (PL). O PL e o PSD devem ser adversários em vários municípios nas eleições deste ano. No entanto, há exceções. Em Florianópolis, houve um acordo para o PL apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Topázio Neto (PSD), e deve indicar o vice na chapa.

Ainda há outros partidos que podem ser o destino do vice, como Republicanos e PP, que integram a base do governo. Deco pode também permanecer no PL e a chapa de reeleição ser formada somente por liberais. O Podemos é outro partido que faz parte da base governista, mas não foi citado como possível destino de Deco.

O PSD é o partido do deputado estadual Napoleão Bernardes, que é próximo de Vechi. Por outro lado, a sigla abriga o também deputado estadual Julio Garcia, ligado a Ciro Roza. O presidente estadual do PSD é Eron Giordani, que foi candidato a vice-governador na chapa de Gean Loureiro (União) nas eleições de 2022.

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: