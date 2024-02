Conflito entre Rick Zanata e grupo aliado a André Vechi iniciou ainda durante campanha

O vereador Rick Zanata (PRD) anunciou durante a sessão de terça-feira, 6, a primeira do ano, que não é mais o líder de governo na Câmara de Brusque e que vai atuar de forma independente. Segundo fontes ligadas à base da administração André Vechi (PL) no Legislativo, os desentendimentos já vêm desde a campanha que elegeu o atual prefeito.

Rick teria abandonado a mobilização do grupo de André durante a campanha, apesar de não publicamente. Depois, eles se resolveram e o vereador foi escolhido líder do governo, mas ele também teve desentendimento com o presidente do PL local, Aldinei de Souza, o Nei, logo após a eleição, por conta do convite do partido para que Nik Imhof (MDB), vereador mais votado em 2020, fosse para a sigla. No fim do ano passado, figuras ligadas ao PL disseram ao jornal O Município que Rick e Nik eram cogitados para se transferir ao partido.

A “gota d’água” teria sido a interferência de Nei em um conflito entre dois funcionários comissionados da prefeitura, indicados por Rick, o que desagradou o vereador.

Planos para o futuro

Durante fala na sessão, Rick destacou que colocou seu nome à disposição do partido em reunião com a presidência estadual para ser candidato ao prefeito ou vice em outubro.

Antes, ele teria sugerido querer ser vice de André na eleição, o que foi rejeitado pelo grupo devido a esse histórico de desentendimentos, ou ter o apoio dos outros vereadores para uma candidatura a deputado em 2026. Neste caso, o grupo teria deixado em aberto para tomar uma decisão após o pleito de outubro.

