Unifebe realiza evento de boas-vindas para novos estudantes do ensino superior

A Unifebe realizou nesta segunda-feira, 5, o primeiro semestre do ano letivo de 2024. Os mais de 700 alunos que ingressaram no ensino superior foram recebidos com um evento de boas-vindas no salão da Sociedade Santos Dumont. O primeiro dia de aula dos acadêmicos iniciou nesta terça-feira, 6.

Logo na chegada, os estudantes foram acolhidos por veteranos, professores e coordenadores dos cursos, com a entrega do caderno institucional e da cápsula do tempo. Nas linhas em branco da cápsula, os acadêmicos escreveram suas expectativas para o futuro e como se imaginam ao final do curso.

Ao som do coro e acompanhando a apresentação do Grupo Teatral da Unifebe, os novos acadêmicos conheceram algumas iniciativas artísticas e culturais, ofertadas pela instituição em forma de bolsas de estudo.

No evento, familiares e calouros também conheceram a gestão superior da Unifebe, recebendo as boas-vindas do pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa, da pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, professora Edineia Pereira da Silva, do vice-reitor, professor Sergio Rubens Fantini, e da reitora da instituição, professora Rosemari Glatz.

“Começamos o ano vendo a materialização de um trabalho de 51 anos. Essa quantidade de alunos, mais de 700 acadêmicos, e a presença os pais no primeiro dia dessa etapa tão importante da vida deles, mostra que de fato nós somos comunidade. Eles deram um passo muito importante, porque ainda somos a minoria da população brasileira que tem acesso ao ensino superior e a graduação transforma vidas. O esforço vale a pena, pois ele reflete, sim, numa sociedade melhor”, enfatizou a reitora.

Além da fala da gestão, a assessora pedagógica, professora Shirlei de Souza Corrêa, conversou com os familiares sobre a importância do suporte da família neste momento de ingresso na universidade.

Leia também:

1. Vereador propõe lei para internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua em Brusque

2. VÍDEO – Câmera flagra momento de acidente que matou motociclista em Blumenau

3. Grávida de Canelinha: prefeitura inaugura escola com nome da vítima; saiba como está o caso

4. Cascata da Paz: descobrimos um santuário natural escondido em Botuverá

5. Homem mistura remédio com bebida alcoólica, surta e ameaça família no Dom Joaquim, em Brusque

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: