“Uma pessoa muito honesta”, diz atual proprietário do Supermercardo Barni sobre fundador que faleceu aos 73 anos

O fundador do Supermercado Barni, Vilço José Barni, faleceu aos 73 anos na terça-feira, 6. O atual proprietário do estabelecimento, Carlos Adriano Nunes, conversou com o jornal O Município e contou algumas lembranças de Vilço.

“Meu primeiro contato com ele foi para começar a negociação das lojas, junto com o filho dele. Ambos foram pessoas muito honestas. Um cara muito conselheiro, com muita experiência. Sempre preocupado com o que estava acontecendo e incentivando. O comércio perdeu um dos fundadores da ideia do que é ser comerciante. A maior lembrança dele é a oportunidade que ele deu para minha família, do negócio prosperando”, diz Carlos.

Sepultamento

Vilço faleceu na residência, no bairro Souza Cruz. Ele será sepultado no Cemitério Parque da Saudade, às 15h desta quarta-feira, 7.

O supermercado fica localizado no bairro Limeira e possui duas filiais. Vilço era proprietário da rede até cerca de cinco anos atrás, quando ela foi vendida.

