Sem alterações nas condições meteorológicas previstas para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí ao longo desta quarta-feira, 7, e nos próximos dias; ou seja, o calor prossegue.

Esta situação térmica desconfortável, que tem caracterizado os primeiros seis dias de fevereiro, deve persistir, mantendo as temperaturas elevadas entre 32 e 36ºC durante o restante desta semana.

Inclusive, as projeções mais avançadas indicam um incremento no aquecimento, especialmente entre a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

Durante esses dois dias, a região de Brusque pode registrar picos de temperatura atingindo os 37 a 38°C, com a possibilidade de algumas cidades alcançarem até mesmo os 40°C.

O renomado meteorologista Piter Scheuer compartilhou conosco suas análises sobre o tema resumido anteriormente. Confira todos os detalhes no boletim a seguir.

Manutenção do calor nesta quarta-feira

Esta quarta-feira traz consigo a manutenção do calor para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Assim como nos dias anteriores, o sol deve aparecer durante a manhã e manter-se predominante, havendo a possibilidade do aumento de nuvens à tarde devido ao intenso aquecimento.

Eventuais trovoadas fazem parte da previsão, no entanto, diante de uma distribuição muito irregular, podendo atingir determinadas áreas enquanto outras próximas ficando praticamente sem precipitação.

As temperaturas máximas devem variar entre 32 a 36°C.

Calor prossegue na semana

Não há mudanças significativas no panorama meteorológico previsto para o restante desta semana.

Em resumo, o clima de verão deve continuar a impactar Brusque e toda a região, sem grandes alterações, tanto nas condições do tempo quanto nas temperaturas previstas, que seguem elevadas.

Aumento do calor

À medida que olhamos para mais adiante, os simuladores meteorológicos apontam para um aumento no calor no início da próxima semana em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Dados atualizados sugerem temperaturas máximas entre 37 a 38°C, com possibilidade de atingir até mesmo os 40°C em algumas cidades do Vale do Itajaí entre a próxima segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

Durante esses dois dias, é provável que haja sol pela manhã, seguido pelo aumento das nuvens à tarde, mantendo a possibilidade de trovoadas mal distribuídas, com a possibilidade de eventos de forte intensidade.

Importante ressaltar que essa previsão é baseada nos dados atuais, e será importante continuar acompanhando as próximas atualizações dos modelos meteorológicos, pois estão em constante evolução à medida que novas informações surgem.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar os elevados volumes de chuva registrados entre a noite de terça-feira e madrugada desta quarta-feira (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 22

