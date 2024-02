Adolescente salta de carro em movimento para tentar fugir, mas é apreendido com maconha em Brusque

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após pular de um carro em movimento para tentar fugir de abordagem da Polícia Militar no bairro Limoeiro, em Brusque, nesta terça-feira, 6. Ele carregava 6 kg de maconha em uma mochila.

A abordagem aconteceu por volta de 20h45. Durante rondas, a Polícia Militar avistou um veículo, um Gol, transitando na rua Itajaí. De acordo com relatório, a guarnição já tinha informações que este carro era usado para transporte de drogas.

Os policiais deram ordem de parada, mas, antes do carro estacionar, o adolescente saltou do veículo com a mochila e fugiu em direção a uma área de mata. Ele foi perseguido e capturado às margens do rio Itajaí-Mirim.

O condutor do carro, de 24 anos, permaneceu no local. Ele disse aos policiais que era motorista de aplicativo e que estava realizando uma corrida. Os dois foram detidos e levados até a delegacia juntamente com a droga apreendida e uma balança de precisão, que estava na mochila do adolescente.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmeras flagram criminosos que agrediram e roubaram carro de idoso no Centro de Brusque

2. Motociclista sem CNH é abordado após ultrapassar viatura da GTB em local proibido na Beira Rio, em Brusque

3. “Brusque deve se preparar para enfrentar o evento de calor mais prolongado do verão”, diz especialista

4. Mulher procurada pelo crime de estupro é presa no local de trabalho em Brusque

5. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: