Vice-presidente do Flamengo estará em Brusque

A Fla Brusque realiza amanhã mais uma edição da sua tradicional Feijoada. Depois de trazer vários nomes de peso como os craques Zico, Raul Plassmann, Adílio, Rondinelli e Lico, será a vez de um dos homens fortes da diretoria rubro-negra vir à cidade para conversar com a imprensa e torcedores sobre os bastidores e dia a dia do clube.

Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente geral do rubro-negro, é a grande novidade desta edição da feijoada. Ele estará em Brusque ao lado do coordenador de Embaixadas e Consulados do Flamengo no Brasil e no mundo, Eduardo David. Na oportunidade, os representantes do Mengão vão falar sobre diversas situações relacionadas ao clube, o projeto de consulado e embaixadas, o programa sócio-torcedor, a relação do clube com Brusque e Santa Catarina, entre outros assuntos.