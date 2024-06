VÍDEO – “Caçador de tesouros” encontra iPhone enterrado em praia de Balneário Camboriú

Mateus Natan da Silva, de 25 anos, ou “caçador de tesouros” como é conhecido, é detectorista em Balneário Camboriú. Em uma de suas saídas, com seu detector de metais, ele encontrou um iPhone enterrado na praia. O fato aconteceu na segunda-feira, 10.

No vídeo publicado em suas redes sociais, é possível ver que o detector emite um apito baixo em um primeiro momento, indicando a prata como material do objeto enterrado. Após começar a escavar, o som aumenta cada vez mais e Mateus encontra o iPhone.

Como o celular não estava funcionando, não se sabe desde quando estava ali ou quem é o dono do aparelho. Em sua maioria, os itens achados são acessórios como anéis, colares, correntes ou pulseiras, assim sendo, o jovem se surpreendeu com o achado.

Detectorismo e objetivo

Através das redes sociais, Mateus faz rifas de equipamentos para detectorismo e joias de prata ou ouro. Além disso, há um site para comprar os pingentes, pulseiras e braceletes encontrados nas praias.

O objetivo do jovem é alcançar a meta de R$ 1 milhão com o projeto e vendas dos itens. Em seu canal do YouTube, Matheus mostra a realidade do hobby e grava todas as aventuras, que também contam com a presença de seu pai.

