VÍDEO – Câmera registra acidente entre carro e ônibus que causou uma morte em Blumenau

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente entre um carro e um ônibus na manhã deste sábado, 11, na Rodovia Werner Duwe, no bairro Badenfurt, no limite entre Blumenau e Pomerode. Uma pessoa morreu na colisão.



Conforme o vídeo, é possível ver que o carro Citroen C3 colide frontalmente com o ônibus Volkmann.

Veja o acidente