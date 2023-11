Identificado jovem que morreu em acidente entre carro e ônibus em Blumenau

Foi identificado como Hyago Roberto, de 24 anos, o jovem que morreu após o acidente entre um carro e um ônibus na manhã deste sábado, 11, na Rodovia Werner Duwe, no bairro Badenfurt, no limite entre Blumenau e Pomerode.



O velório de Hyago acontecerá a partir das 19h deste sábado na Capela Mortuária Municipal de Indaial. O enterro será às 11h do domingo, 12.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 5h35, no limite entre as cidades de Blumenau e Pomerode. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro e o ônibus colidiram frontalmente. O motorista do carro ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

A remoção do corpo foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau. A Polícia Científica foi acionada. No ônibus, havia 23 passageiros, quatro foram atendidos devido aos ferimentos. Três desses passageiros foram atendidos e conduzidos pela equipe de Bombeiros Voluntários de Pomerode à unidade hospitalar da cidade.

A quarta vítima recebeu atendimento da do Samu de Pomerode e foi encaminhada para a unidade hospitalar. Já o condutor do ônibus, também um homem maior de idade, não apresentou ferimentos.

A ocorrência foi assumida pela Polícia Rodoviária Estadual, que coordenou os procedimentos necessários. O Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau realizou a limpeza da pista.

