Vidraçaria Azaléia vence Abresc nos pênaltis e é campeã do Amador de Brusque

A Vidraçaria Azaléia é campeã do futebol amador de Brusque, após ter vencido a final contra a Abresc nos pênaltis na tarde deste sábado, 11, no campo do adversário. Em jogo com três expulsões, o placar foi aberto por Jacaré para os visitantes, mas o time do bairro Águas Claras empatou com César, ainda na primeira etapa: 1 a 1 no tempo normal e 5 a 4 nas penalidades.

Confira as imagens clicando na foto acima

A Vidraçaria Azaléia confirma o favoritismo do início da competição. Teve em seu elenco um combinado de América e Santos Dumont, campeão e vice de 2022, além de reforços pontuais e diversos jogadores com experiência profissional. Do outro lado, a Abresc, campeã em 2019, se mantém como uma postulante a títulos: chegou à sua terceira final nas quatro edições realizadas desde 2018.

Pouca bola e placar aberto

O primeiro tempo foi completamente picotado por faltas e reclamações contra decisões da arbitragem. Com um minuto e meio de jogo, Marcelo alçou bola na área. Ela passou por todo mundo e o goleiro Luciano fez grande defesa para escanteio, mas bateu a cabeça na trave e ficou no chão. Durante o atendimento, a Abresc reclamava impedimento, pedindo interferência de Marcelo Quilder no lance.

Aos 11 minutos, a Abresc respondeu: Jefinho cobrou escanteio com efeito e assustou o goleiro Murilo.

O placar foi aberto aos 16, após uma bela defesa de Luciano em cobrança de falta de Marcelo. Em cobrança de escanteio do mesmo Marcelo, Jacaré apareceu livre, mergulhando na bola para balançar as redes: 1 a 0 para a Vidraçaria Azaléia.

Jogo nervoso

A partir de então, a Abresc ficou cada vez mais nervosa na partida. Seus adversários tomavam conta do jogo, ainda que não voltassem a ameaçar o goleiro Luciano. O time mandante cometia erros e reclamava de quase toda decisão da arbitragem. Discussões entre companheiros de time deixavam a situação pior.

O único ataque com finalização mais limpa da Abresc até então foi aos 31. Marajó recebeu arremesso lateral de Jefinho e chutou, mas Murilo defendeu sem problemas. A Vidraçaria Azaléia parecia ter o jogo sob controle, rondando mais a área e tendo diversas faltas a seu favor.

Expulsões

O clima esquentou aos 44 minutos. Thiago Cristian chegou atrasado, com força desproporcional, sobre Leandro Gelati no meio-campo. O árbitro deu vantagem à Abresc. No instante seguinte, Gelati revidou, entrando de forma desleal numa dividida, e os dois jogadores ficaram no chão. Washington Barbosa Lemos aplicou o cartão vermelho direto aos dois jogadores.

Empate da Abresc

Aos 46, a Abresc conseguiu o empate. Marajó serviu César na entrada da área. O camisa 11 puxou limpou para a perda esquerda e chutou firme, no canto direito de Murilo: 1 a 1, acalmando um pouco os ânimos da equipe e deixando a partida totalmente em aberto.

Terceira expulsão

A Abresc passou a ter um jogador a menos. Aos 11 minutos da segunda etapa, Théo chegou atrasado de carrinho sobre Silas. A jogada seguiu, com vantagem para a Vidraçaria Azaléia. Quando a jogada foi parada, o zagueiro da Abresc recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso: agora eram dez do time visitante contra nove dos mandantes.

Vidraçaria em cima

Com isto, o segundo tempo se tornou quase todo um duelo entre o ataque da Vidraçaria Azaléia contra a defesa da Abresc. O time da casa conseguia escapar em raros contra-ataques com Djeison e Jefinho, mas sem oferecer perigo real.

Aos 16 minutos, Waschington chutou de longe e obrigou Luciano a fazer grande defesa. Aos 28, após boa troca de passes, Silas tentou o chute colocado. A bola desviou na zaga, saiu do alcance de Luciano, mas acabou subindo demais e saindo.

A melhor chance da Vidraçaria Azaléia até então foi aos 36. Após ótima jogada pela direita, a bola chegou a Siri, que chutou na saída de Luciano. O goleiro da Abresc fez grande defesa. A sobra ainda ficou com Silas, que tentou emendar de bicicleta. A bola passou próxima à trave e saiu pela linha de fundo.

Gol anulado

A Vidraçaria Azaléia ainda conseguiu marcar o segundo gol, mas foi anulado. Aos 41 minutos, Cristiano fez bom passe para Silas. O camisa 19 arranca até a área, dribla Luciano e manda para o fundo do gol. Mesmo parecendo estar em posição legal, o assistente assinalou o impedimento, em uma possível interpretação de que Siri, junto ao lance, estivesse em posição irregular e participado da jogada.

Pênaltis

Nas penalidades, Edgar converteu sua cobrança para a Abresc, e Cristiano também balançou as redes para a Vidraçaria Azaléia nas primeiras cobranças. Logo depois, Jefinho chutou para fora, tirando demais do goleiro. Felipe fez o gol, colocando os visitantes em vantagem.

Djeison, André e o goleiro Luciano acertaram suas cobranças. Contudo, Carlinho Rech e Valkenedy também converteram. Na última cobrança, Siri cobrou com força e muita categoria, e correu para a festa: Vidraçaria Azaléia, campeã brusquense de futebol.

Premiações individuais

Melhor jogador da final: Carlinho Rech (Vidraçaria Azaléia)

Artilheiro do campeonato: Marcelo Quilder (Vidraçaria Azaléia)

Goleiro menos vazado: Luciano (Abresc)

Fala, craque

“Sabíamos que nossa responsabilidade era muito grande. Pelo que foi investido, pelos atletas que temos. (…) Sabemos que no futebol amador é preciso ter vontade. Hoje a equipe adversária coroou nossa vitória. Fizeram um grande jogo, têm todo o mérito de estar na final do campeonato. Grato aos meus colegas, a Deus pela oportunidade de participar do campeonato amador em uma cidade na qual joguei profissionalmente. Agora vamos festejar”, comenta o atacante Marcelo Quilder, artilheiro da competição.

“É muito difícil fazer futebol amador. Nos ajudamos muito. Que bom que mais uma vez chegamos aqui. Parabenizar à equipe da Vidraçaria Azaléia e as que ficaram para trás também. O futebol amador está bem em Brusque. Parabenizar a Fundação Municipal de Esportes. O título não veio, isto não era o que a gente queria, mas estamos satisfeitos por chegar à final”, destaca o goleiro Luciano, da Abresc.

Abresc 1×1 Vidraçaria Azaléia (4×5 pênaltis)

Campeonato de Futebol Amador de Brusque

Sábado, 11 de novembro de 2023

Estádio da Abresc



Abresc: Luciano; Amaral (Pedro 39′-1ºt [Clóvis 38′-2ºt {Edgar 49′-2ºt}]), Erick, Théo, Jefinho; André, Douglas (Ricardo-int), Leandro Gelati; César (Gean Pinotti 31′-2ºt), Djeison; Marajó (Bruno Xavier 31′-2ºt).

Técnico: Neto Quindotta

Vidraçaria Azaléia: Murilo; Waschington (Lucas Venzon 18′-2ºt), Carlinho Rech, Cleyton, Dener; Valkenedy, Djonathan (Cristiano 21′-2ºt), Marcelo (Rafa-int), Thiago Cristian; Jacaré (Andrei 26′-2ºt) e Marcelo Quilder (Silas-int).

Técnico: Andreone Reis

Gols: Jacaré (16′-1ºt); César (46′-1ºt)

Cartões amarelos: Dieison, Douglas, Erick, Jefinho, Luciano e Théo (2); Andrei, Carlinho Rech, Djonathan, Rafa e Waschington.

Cartões vermelhos: Leandro Gelati e Théo; Thiago Cristian.

Árbitro: Washington Barbosa Lemos

