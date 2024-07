VÍDEO – Carro capota após motorista perder controle no Steffen

Um carro capotou após a condutora perder o controle do veículo na manhã desta sexta-feira, 19, na rua Guilherme Steffen, no bairro Steffen, em Brusque.

De acordo com a Guarda de Trãnsito, a vítima conduzia um HB20, com placas de Brusque. Após perder o controle do carro, ela bateu contra um barranco e acabou capotando o veículo.

Conforme os agentes, a condutora não se machucou e realizou todos os trâmites para retirada do veículo da via. Informações sobre a identidade dela não foram divulgadas.

Neste momento, equipes fazem a retirada do carro da pista.

